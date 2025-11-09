Stadtwerke Augsburg bringen Weihnachtszauber auf Schienen und Straßen

Die Stadtwerke Augsburg (swa) stimmen die Fuggerstadt auf die Adventszeit ein. Mit der festlich geschmückten Christkindltram und dem beliebten Gepäckbus am Moritzplatz starten sie ihre vorweihnachtlichen Aktionen unter dem Motto #swainachtet. Für besondere musikalische Stimmung sorgt dabei das Jugendorchester Gersthofen JUGGE Offbeat, das in der Christkindltram mehrere Live-Konzerte geben wird.

Fahrplanänderungen während des Christkindlesmarkts

Während des Engelesspiels – jeweils von Freitag bis Sonntag in der Adventszeit – sowie zur Eröffnung am Montag, 24. November, und zur Abschlussfeier am Dienstag, 23. Dezember, wird die Maximilianstraße im Bereich des Rathausplatzes gesperrt.

Dadurch kommt es zu Umleitungen der Straßenbahnlinien 1 und 2 in der Innenstadt. Zusätzlich verkehren an den genannten Tagen zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr die Ersatzbusse B1 und B2:

B1 fährt alle 15 Minuten zwischen Pilgerhausstraße und Hauptbahnhof über Karlstraße und Staatstheater.

B2 pendelt ebenfalls alle 15 Minuten zwischen Oberhausen Bf/Helmut-Haller-Platz und Hauptbahnhof.

Die Linie 1 wendet am Königsplatz und an der Pilgerhausstraße, während die Linie 2 im Innenstadtbereich über die Trasse der Linie 4 umgeleitet wird. Während des Engelesspiels freitags bis sonntags wird von 17.30 bis 18.30 Uhr der Betrieb der Linie 1 unterbrochen.

Christkindltram: Fahrende Weihnachtsstimmung mit Wunschbox

Vom 30. November bis 29. Dezember rollt die festlich geschmückte Christkindltram wieder durch Augsburg. Außen im weihnachtlichen Design, innen mit funkelndem Christbaumschmuck dekoriert, sorgt sie für Adventsstimmung auf Schienen.

Ein besonderes Highlight ist die swa Wunschbox: Fahrgäste können ihre Wunschzettel direkt in der Christkindltram einwerfen – mit etwas Glück erfüllen die swa kurz vor Weihnachten einige dieser Wünsche. Der Fahrplan der Christkindltram ist rechtzeitig unter swa.to/swainachtet

donnerstags von 14 bis 20.30 Uhr ,

freitags von 14 bis 22 Uhr und

samstags von 12 bis 22 Uhr

bereit.

Mit #swainachtet bringen die Stadtwerke Augsburg auch in diesem Jahr wieder festliche Stimmung und praktische Services in die Innenstadt – ein stimmungsvoller Auftakt in die schönste Zeit des Jahres.