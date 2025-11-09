Newsletter
Sonntag, November 9, 2025
7.2 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Dominik Mesch
Polizei & CoAichach Friedberg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall in Aichach-Oberbernbach – Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in der Nacht

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In den frühen Morgenstunden des 9. November 2025 kam es in Aichach-Oberbernbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Gegenverkehr.

Kontrollverlust auf regennasser Fahrbahn

Gegen 3 Uhr morgens war der junge Fahrer gemeinsam mit einer 18-jährigen Beifahrerin auf der Hauptstraße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Pkw ins Schleudern, das Heck brach aus – und der Wagen rutschte auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam ihm ein 40-jähriger Autofahrer entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Während der Unfallverursacher selbst unverletzt blieb, erlitt seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Der entgegenkommende 40-Jährige wurde schwer verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Polizei prüft derzeit, ob nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Ursache des Unfalls war. Gegen den 18-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Hauptstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeieinsatz im ICE nach München: Verdächtiger mit Sturmhaube in Augsburg festgenommen

0
Augsburg - Am Freitag, den 7. November 2025, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Augsburg Stadt

Augsburg führend bei der Versorgung Schwerstverletzter

0
Wenn jede Sekunde zählt, müssen Rettungskräfte und Mediziner perfekt...
Augsburg Stadt

Augsburg wird Zentrum für innovative Flugzeugtechnologie

0
Der Airbus-Standort Augsburg ist nun an der Fertigung des...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 07.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel