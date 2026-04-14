20-jährige Autofahrerin in Augsburg unter Drogeneinfluss festgenommen: Widerstand gegen Polizei in der Innenstadt
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20-jährige Autofahrerin in Augsburg unter Drogeneinfluss festgenommen: Widerstand gegen Polizei in der Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Eine 20-jährige Frau wurde am frühen Dienstagmorgen (14.04.2026) in der Schießgrabenstraße in Augsburg unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt und festgenommen. Die junge Autofahrerin geriet gegen 04.00 Uhr während einer Verkehrskontrolle ins Visier der Beamten.

Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Während der Kontrolle wiesen die Beamten auf drogentypische Auffälligkeiten bei der 20-Jährigen hin. Noch bevor sie in ihr Fahrzeug steigen und die Fahrt fortsetzen konnte, wurde sie von den Einsatzkräften aufgehalten. Es kam zu einem Widerstand gegen die Polizisten, woraufhin diese die Weiterfahrt der Frau verhinderten und die Fahrzeugschlüssel sicherstellten. Zudem wurde eine Blutentnahme bei der Verdächtigen angeordnet.

Ermittlungen wegen Widerstands und Beleidigung

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die sich unter anderem auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff und Beleidigung beziehen. Die 20-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die brasilianische Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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