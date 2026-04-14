Frau ohne Führerschein und Versicherung in Augsburg gestoppt

Augsburg (ots) – Eine 25-jährige Frau wurde am Montagabend in Oberhausen von der Polizei auf der Donauwörther Straße gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau ohne Fahrerlaubnis und mit einem illegalen Fahrzeug unterwegs war.

Polizei stoppt Fahrzeug ohne Zulassung

Gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Streife die junge Fahrerin. Sie gab zunächst falsche Personalien an und konnte keinerlei gültige Ausweisdokumente vorweisen. Nach eingehender Überprüfung wurde festgestellt, dass sie keinen Führerschein besitzt. Ihr Fahrzeug war zudem weder zugelassen noch versichert.

Ermittlungen wegen mehrfacher Gesetzesverstöße

Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten die Weiterfahrt der 25-Jährigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Nun ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz.