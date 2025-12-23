Diebstahl von Holzpaletten aus Augsburger Autowerkstatt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Augsburg – Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstag, 20.12.2025, 15.00 Uhr, bis Montag, 22.12.2025, 07.00 Uhr, gewaltsam in einen Container einer Autowerkstatt in der Meraner Straße in Lechhausen ein. Dabei entwendeten sie mehrere Holzpaletten.

Eindringen in Autowerkstatt-Container

Die Autowerkstatt in der Meraner Straße wurde zum Ziel eines Einbruchs, bei dem ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Zudem verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 50 Euro.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.