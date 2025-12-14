Newsletter
13-Jähriger stiehlt Pods in Augsburger Supermarkt: Polizei ermittelt in Oberhausen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 13. Dezember 2025, ereignete sich ein Diebstahl in einem Supermarkt in Augsburg, genauer gesagt in der Biberbachstraße im Stadtteil Oberhausen. Ein 13-jähriger Junge wurde dabei ertappt, wie er mehrere Pods für Vapes in seine Tasche steckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte.

Mitarbeiterin verhindert Diebstahl im Supermarkt

Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Supermarkts bemerkte das Verhalten des Jugendlichen und hielt ihn nach dem Kassenbereich an. Sie informierte umgehend die Polizei, die schnell vor Ort war, um den Fall zu bearbeiten.

Ermittlungsergebnisse und Folgen

Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 60 Euro. Die Polizei stellte die Personalien des 13-Jährigen, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, fest und übergab die Waren wieder an den Supermarkt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

