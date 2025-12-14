Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

Innenstadt – Abend endet im Arrest

Am Samstag (13.12.2025) verhielt sich ein 21-Jähriger in der Maximilianstraße aggressiv gegenüber Passanten und den Einsatzkräften. Er musste in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 03.15 Uhr geriet der 21-Jährige in der Augsburger Innenstadt mit mehreren Passanten in Streit und ging diese an. Polizeibeamte mussten einschreiten. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich aggressiv und beleidigte bzw. bedrohte diese. Auf Grund seines Verhaltens nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch im Polizeiarrest verhielt sich der Mann daneben und schlug mehrfach gegen die Gitterstäbe. Schließlich wurde eine Verletzung an dessen Finger festgestellt.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Beleidigung und Bedrohung. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Fahrten unter Alkoholeinfluss gestoppt

Göggingen – Am Samstag (13.12.2025) war ein Autofahrer alkoholisiert mit seinem Auto in der Gabelsberger Straße unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 35-jähriger Autofahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung beim Fahrer fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt war somit beendet.

Der 35-Jährige (rumänische STA) musste die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf eine Polizeidienststelle begleiten. Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Samstag (13.12.2025) war ein 25-Jähriger betrunken mit seinem Auto in der Straße „Alter Heuweg“ unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr fuhr der 25-Jährige mit seinem Auto und hoher Geschwindigkeit in der Remboldstraße. Eine Polizeistreife wurde auf den Mann aufmerksam und hielt ihn zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und alkoholtypisches Verhalten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Gegen den Mann (deutsche STA) wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Innenstadt – Polizei ermittelt mutmaßlichen Unfallverursacher

Am Samstag (13.12.2025) verursachte offenbar ein 40-Jähriger einen Verkehrsunfall in der Hohenstaufenstraße und flüchtete anschließend.

Gegen 05.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein stark beschädigtes Auto auf. Dieses stand unversperrt auf einem Grünstreifen in der Hohenstaufenstraße, jedoch waren weder Fahrer noch Insassen vor Ort. Die Beamten ermittelten schließlich den mutmaßlichen Fahrer und suchten ihn an dessen Wohnadresse auf. Der 40-Jährige war dabei deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Bei dem Mann wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des 40-Jährigen.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Ende der vergangenen Woche entwendete ein bislang Unbekannter eine Geldbörse aus einem geparkten Auto in der Derchinger Straße.

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 13.15 Uhr (11./12.12.2025) durchsuchte ein bislang Unbekannter einen Opel Corsa, der in der Derchinger Straße auf Höhe der Hausnummer 114 geparkt stand. Scheinbar war das Fahrzeug nicht versperrt. Der Täter entwendete nach bisherigem Stand einen Geldbeutel. Der genaue Beuteschaden steht derzeit nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Polizei stoppt „getuntes“ E-Bike