Sonntag, Dezember 14, 2025
Foto: Kolbert-Press
Später Ausgleich kostet Sieg bei den Fischtown Pinguins – Augsburger Panther punkten in Bremerhaven

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Augsburger Panther haben auch beim zweiten Gastspiel der Saison in Bremerhaven gepunktet. Beim 1:2 nach Verlängerung fehlte dem AEV nur eine Minute zum Auswärtssieg. D.J. Busdeker brachte die Panther im zweiten Drittel in Führung (32.).

Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte Augsburg von Beginn an eine starke Leistung und erspielte sich im ersten Drittel ein deutliches Chancenplus. Beide Torhüter hielten ihre Teams zunächst im Spiel. Auch in der Folge verteidigten die Panther diszipliniert und überstanden mehrere Unterzahlsituationen.

Bremerhaven erhöhte im Schlussabschnitt den Druck, doch erst in der letzten Spielminute gelang den Hausherren im Powerplay durch Miha Verlic der Ausgleich (60.). In der Overtime sicherte Ziga Jeglic den Fischtown Pinguins den Zusatzpunkt (65.).

Unterm Strich belohnten sich die Panther für eine engagierte Vorstellung zumindest mit einem verdienten Zähler.

Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel