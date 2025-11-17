Newsletter
19-Jähriger verursacht Unfall mit mehreren geparkten Autos in Augsburgs Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, dem 16. November 2025, ereignete sich in Augsburg ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfall geschah am Klinkerberg in der Innenstadt.

Unfallhergang

Gegen 18:00 Uhr geriet ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit fünf geparkten Autos. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Unfallfahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

