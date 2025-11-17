Auto in Augsburger Parkhaus vorsätzlich angezündet: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Auto fing am Sonntagabend, den 16. November 2025, in einem Parkhaus in der Imhofstraße im Augsburger Antonsviertel Feuer. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Polizei wurde am Abend informiert

Gegen 20.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über das Feuer ein. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug absichtlich entzündet, was zu einem Totalschaden führte. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 melden.