Newsletter
Montag, November 17, 2025
4.8 C
London
type here...
Subscribe
29-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer gestoppt: Polizei ermittelt wegen Verkehrsverstoß
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

29-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer gestoppt: Polizei ermittelt wegen Verkehrsverstoß

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Sonntag, den 16. November 2025, wurde ein 29-jähriger Mann in der Sebastianstraße in Augsburg unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Auto gestoppt.

Verkehrskontrolle deckt Drogenkonsum auf

Gegen 20:30 Uhr fiel der Mann bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle durch drogentypisches Verhalten auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf sowohl Cannabis als auch Kokain.

Weiterfahrt sofort unterbunden

Die Beamten unterbrachen daraufhin die Fahrt des 29-Jährigen und beschlagnahmten seine Fahrzeugschlüssel. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme angeordnet, um die Drogeneinwirkung zu bestätigen.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Mann besitzt sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Vermischtes

Bericht: Kessler-Zwillinge gestorben

0
Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot.Kessler-Zwillinge im Juli 2025, Frank...

Neueste Artikel