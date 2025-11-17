29-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer gestoppt: Polizei ermittelt wegen Verkehrsverstoß

Augsburg – Am Sonntag, den 16. November 2025, wurde ein 29-jähriger Mann in der Sebastianstraße in Augsburg unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Auto gestoppt.

Verkehrskontrolle deckt Drogenkonsum auf

Gegen 20:30 Uhr fiel der Mann bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle durch drogentypisches Verhalten auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf sowohl Cannabis als auch Kokain.

Weiterfahrt sofort unterbunden

Die Beamten unterbrachen daraufhin die Fahrt des 29-Jährigen und beschlagnahmten seine Fahrzeugschlüssel. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme angeordnet, um die Drogeneinwirkung zu bestätigen.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Mann besitzt sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsangehörigkeit.