Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen Mühlhausen und Rehling zu einem Verkehrsunfall, der zu einer kurzfristigen Vollsperrung führte. Auf Höhe der nördlichen Abfahrt des Affinger Ortsteils Anwalting stießen ein VW-Bus und ein weiterer Pkw zusammen.

Der VW-Bus geriet nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn und kam nahe der Friedberger Ach zum Stehen. Da zunächst unklar war, ob die Beteiligten schwer verletzt wurden, wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle angefordert. Für dessen sichere Landung musste die Staatsstraße komplett gesperrt werden.

Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen der beiden Männer mittleren Alters als leicht. Weitere Insassen waren nicht in den Fahrzeugen.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle, nahm den Hergang auf und leitete die Straße nach Abschluss der Maßnahmen wieder für den Verkehr frei. Die genaue Ursache des Zusammenstoßes wird derzeit noch untersucht.