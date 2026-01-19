19-Jährige unter Drogeneinfluss auf Augsburger Straße erwischt

Eine 19-jährige Autofahrerin wurde am Montag, den 19. Januar 2026, auf der Königsbrunner Straße in Augsburg von der Polizei angehalten, da sie unter Drogeneinfluss unterwegs war. Die Kontrolle fand gegen 00:30 Uhr statt.

Drogentest bestätigt THC-Konsum

Bei der Überprüfung durch die Beamten zeigten sich drogentypische Verhaltensweisen. Ein Drogenschnelltest vor Ort reagierte positiv auf THC, was den Konsum von Cannabis nahelegt. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, stoppte die Polizei die Weiterfahrt der 19-Jährigen und veranlasste eine Blutentnahme zur genaueren Untersuchung.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei ermittelt nun gegen die junge Frau wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.