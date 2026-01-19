Wiederholter Ladendiebstahl in Regensburg: 47-Jähriger verhaftet und in U-Haft genommen

Ein 47-jähriger Mann wurde am 17. Januar 2026 in Regensburg nach einem wiederholten Ladendiebstahl festgenommen. Der Tatverdächtige leistete bei seiner Festnahme Widerstand und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in dem Fall.

Erster Diebstahl in der Innenstadt

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Regensburger Innenstadt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann Parfüm im wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags in seine Tasche steckte und den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen. Der Zeuge verfolgte den Verdächtigen bis zum Bahnhof, wo dieser von einer Streifenbesatzung gestellt und vorläufig festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung des 47-Jährigen fand die Polizei das Diebesgut.

Erneuter Diebstahl und Flucht

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann zunächst wieder frei. Doch nur wenige Stunden später beging er weitere Diebstähle. Er wechselte seine Kleidung, stahl ein Fahrrad und kehrte damit zum Drogeriemarkt zurück, wo er erneut Parfüm entwendete. Als er den Laden verlassen wollte, wurde er von zivilen Beobachtern verfolgt. Während seiner Flucht schlug er einem Beamten ins Gesicht, der ihn aufzuhalten versuchte, und leistete bei der Festnahme massiven Widerstand.

Untersuchungshaft angeordnet

Nach seiner erneuten Festnahme wurde der Tatverdächtige am 18. Januar 2026 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, woraufhin der 47-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Ermittlungen führt weiterhin die Kriminalpolizei Regensburg.