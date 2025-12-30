Newsletter
21-Jähriger sticht zwei Männer auf Parkplatz in Gersthofen nieder: Haftbefehl erlassen
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025, kam es vor einer Diskothek im Hery-Park in Gersthofen zu einem schweren Zwischenfall. Ein 21-jähriger Mann verletzte nach aktuellen Erkenntnissen zwei andere Männer im Alter von 17 und 18 Jahren mit einem Messer.

Verbal begonnener Streit eskaliert

Gegen 04:45 Uhr begann die Auseinandersetzung zunächst mit einem verbalen Streit. Dieser eskalierte, als der 21-Jährige die beiden jüngeren Männer auf dem Parkplatz der Diskothek mit einem Messer angriff und sie dabei schwer verletzte.

Festnahme und Untersuchungshaft

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter im Zuge einer umgehenden Fahndung in der Nähe festnehmen. Das bei ihm gefundene Messer wurde sichergestellt. Die verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, um dort medizinisch versorgt zu werden.

Haftbefehl erlassen

Bereits am darauffolgenden Montag, den 29. Dezember, wurde der 21-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die beteiligten Personen untereinander kannten. Der 21-Jährige besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit, der 17-Jährige die russische und der 18-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel