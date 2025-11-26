15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

Augsburg – Seit dem 23. November 2025 wird die 15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst. An diesem Tag verließ sie ihr Elternhaus und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich in Begleitung eines Bekannten aufhält.

Personenbeschreibung und Kleidung

Die vermisste Jugendliche ist etwa 160 cm groß, schlank und wiegt ungefähr 60 kg. Sie hat dunkelblonde bis braune Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Collegejacke mit weißer Aufschrift, eine schwarze Jogginghose mit Drachenmotiv und weiße Turnschuhe mit einem Motiv von Joker und Harley Quinn. Zusätzlich trägt sie ein Lederhalsband mit Stacheln sowie eine silberne Kette um den Hals.

Möglicher Aufenthaltsort

Es wird vermutet, dass Tamara mit einem blauen BMW Kombi mit Erlanger Kennzeichen (ER) unterwegs ist. Der mutmaßliche Begleiter könnte zusammen mit ihr in einer Pension oder einem Hotel untergekommen sein.

Zeugenaufruf

Wer hat Tamara seit ihrem Verschwinden gesehen oder kennt ihren aktuellen Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.