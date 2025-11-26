Seniorin in Königsbrunn durch falsche Polizisten um fünfstelligen Betrag betrogen

Ein tragischer Betrugsfall ereignete sich in Königsbrunn, als eine 88-jährige Frau Opfer eines Telefonbetrugs wurde. Zwischen dem 20. Oktober 2025 und dem 24. November 2025 erhielt die Seniorin einen Anruf von einem Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser informierte sie, dass Einbrecher in der Nachbarschaft gefasst worden seien, jedoch seien noch weitere flüchtig. Die Wertsachen der Frau seien in Gefahr und sollten in Sicherheit gebracht werden.

Vorgehen der Betrüger

Der Anrufer forderte die Frau auf, bei einer Tankstelle Wertkarten für Apple zu besorgen und ihr Bargeld abzuheben. Vertrauen schenkend folgte die 88-Jährige den Anweisungen des falschen Polizisten. Am Montag, dem 24. November 2025, holte ein angeblicher Kollege des Anrufers das Geld und die Wertgutscheine bei ihr ab. Der Betrug führte zu einem Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Polizei warnt vor „Schockanrufen“

Sogenannte Schockanrufe sind eine gängige Methode, um Seniorinnen und Senioren in Angst zu versetzen und sie zur Herausgabe von Geld oder anderen Vermögenswerten zu bewegen. Die Bayerische Polizei hat die Präventionskampagne #NMMO ins Leben gerufen, um ältere Menschen besser vor solchen Betrugsversuchen zu schützen. Die Polizei betont: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.“

Die Polizei gibt folgende Sicherheitstipps:

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der Polizei unter https://www.polizei.bayern.de/nmmo und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.