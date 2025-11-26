Newsletter
Mittwoch, November 26, 2025
2.2 C
London
type here...
Subscribe
Bayerische Polizei verstärkt Kampf gegen organisierte Kriminalität: Zahl der Tatverdächtigen und Schadenssumme steigen deutlich
Bayerisches Landeskriminalamt
1 Min.Lesezeit

Bayerische Polizei verstärkt Kampf gegen organisierte Kriminalität: Zahl der Tatverdächtigen und Schadenssumme steigen deutlich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Fast 1.000 Tatverdächtige aus 54 verschiedenen Ländern und damit knapp 100 ermittelte Personen mehr als im Vorjahr – so lautet die Bilanz des gemeinsamen Lagebildes „Organisierte Kriminalität 2024“. Insgesamt wurden 78 Ermittlungsverfahren im vergangenen Jahr geführt. Das macht deutlich, dass der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität (OK) weiterhin einen wichtigen Schwerpunkt im Aufgabenspektrum der Bayerischen Polizei und der Justiz bildet.

Technologische Herausforderungen

Norbert Radmacher, Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes, erklärt: „Das aktuelle Lagebild Organisierte Kriminalität zeigt deutlich, wie wichtig ein konsequentes Vorgehen ist. Kriminelle Gruppierungen agieren meist im Verborgenen und nutzen vermehrt digitale Technologien, um ihre Handlungen zu verschleiern und Einfluss zu nehmen. Zudem stellen die Ermittlerinnen und Ermittler eine steigende Gewaltbereitschaft innerhalb der OK-Strukturen, aber auch gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, fest. Das dürfen wir nicht zulassen – auch wenn die Ermittlungen in diesem Bereich zeit-, personal- und kostenintensiv sind.“

Wirtschaftskriminalität im Fokus

Reinhard Röttle, Generalstaatsanwalt in München: „Durch die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität schützen wir die Stabilität und Glaubwürdigkeit des gesamten Gemeinwesens. Die Verstärkung der Ermittlungsstrukturen, wie in Bayern etwa durch die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelte Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung Bayern (ZGV), ist mir daher besonders wichtig. Insbesondere durch eine intensive Geldwäschebekämpfung und effektive Vermögensabschöpfung können kriminelle Gruppierungen zerschlagen und nachhaltig bekämpft werden.“

Der bereits in den Vorjahren zu beobachtende Trend, dass die Anzahl an OK-Verfahren aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität (24) in Bayern einen größeren Anteil im Vergleich zur Rauschgiftkriminalität (16) einnimmt, setzt sich fort. Wenngleich die Anzahl an Verfahren in beiden Bereichen insgesamt minimal zurückgegangen ist, bilden sie die größten beiden Deliktsgruppen innerhalb der Organisierten Kriminalität.

Enorme Schäden durch OK-Strukturen

Ebenfalls gestiegen sind sowohl die Schadens- als auch Ertragszahlen. Kriminelle Strukturen erzielen steigende Gewinne und richten dabei enorme Schäden an. Die Gesamtsumme der gemeldeten Schäden lag im Berichtsjahr 2023 bei rund 66 Millionen Euro. Im Jahr 2024 beziffern sie sich auf über 1,4 Milliarden Euro. Der Grund: Einzelverfahren mit enormen Schadenssummen sorgen für hohe Schwankungen. Im vergangenen Jahr betrug die höchste Summe bei einem Verfahren (Ransomware-Angriff) bereits 1,1 Milliarden Euro.

Das Lagebild mit allen Zahlen zu den Entwicklungen im Bereich der Organisierten Kriminalität kann über die Homepage der Bayerischen Polizei unter folgendem Link heruntergeladen werden: Die Bayerische Polizei – Organisierte Kriminalität

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Widerruf der Fahndung: Identifizierte Frauenleiche im Forstenrieder Park entdeckt

0
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel