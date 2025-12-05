Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
13.3 C
London
type here...
Subscribe
Jugendlicher Angriff in Augsburg: Schlägerei mit Schlagring verletzt 19-Jährigen leicht
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Jugendlicher Angriff in Augsburg: Schlägerei mit Schlagring verletzt 19-Jährigen leicht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Pfersee ereignete sich am Donnerstagabend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, bei der ein 19-Jähriger leicht verletzt wurde.

Treffen endet in Gewalt

Am 4. Dezember 2025 gegen 21.30 Uhr forderte ein 17-jähriger Jugendlicher seinen 19-jährigen Bekannten telefonisch auf, sich in der Augsburger Straße mit ihm zu treffen. Der 19-Jährige folgte der Einladung und traf auf den 17-Jährigen sowie vier unbekannte Personen. Unvermittelt schlug der 17-Jährige seinem älteren Kontrahenten mit einem Schlagring ins Gesicht. Neben der körperlichen Gewalt kam es auch zu verbalen Beleidigungen gegen den 19-Jährigen.

Rettungseinsatz nach Übergriff

Passanten, die Zeugen des Vorfalls wurden, alarmierten umgehend einen Rettungswagen. Der verletzte 19-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Augsburg hat die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Sowohl der 17-Jährige als auch der 19-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit und es wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
FC Augsburg

Baums Bigpoints | FC Augsburg gelingt nach Trainerwechsel ein Sieg über Leverkusen

0
Unter der Woche hatte der FC Augsburg seinen Trainer gewechselt, der Erfolg stellt sich bereits im ersten Spiel ein. Am Samstagnachmittag gewann der FCA verdient gegen Vizemeister Leverkusen mit 2:0.

Neueste Artikel