Jugendlicher Angriff in Augsburg: Schlägerei mit Schlagring verletzt 19-Jährigen leicht

In Augsburg-Pfersee ereignete sich am Donnerstagabend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, bei der ein 19-Jähriger leicht verletzt wurde.

Treffen endet in Gewalt

Am 4. Dezember 2025 gegen 21.30 Uhr forderte ein 17-jähriger Jugendlicher seinen 19-jährigen Bekannten telefonisch auf, sich in der Augsburger Straße mit ihm zu treffen. Der 19-Jährige folgte der Einladung und traf auf den 17-Jährigen sowie vier unbekannte Personen. Unvermittelt schlug der 17-Jährige seinem älteren Kontrahenten mit einem Schlagring ins Gesicht. Neben der körperlichen Gewalt kam es auch zu verbalen Beleidigungen gegen den 19-Jährigen.

Rettungseinsatz nach Übergriff

Passanten, die Zeugen des Vorfalls wurden, alarmierten umgehend einen Rettungswagen. Der verletzte 19-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Augsburg hat die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Sowohl der 17-Jährige als auch der 19-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit und es wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.