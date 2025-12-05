Auto von Linienbus gerammt: Beifahrerin bei Unfall in Augsburg leicht verletzt

Augsburg – Am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße in Richtung Süden auf der Bundesstraße B 17. Dabei kollidierte ein Linienbus mit einem Auto, wodurch eine 51-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Details zum Unfallhergang

Gegen 9:00 Uhr stand ein 58-jähriger Fahrer mit seinem Opel an der Ampelanlage der Karlsruher Straße. Ein 23-jähriger Fahrer eines Linienbusses fuhr auf den stehenden Opel auf, was dazu führte, dass das Auto über die Kreuzung bis zum Auffahrtsbereich der B 17 geschoben wurde. Hierbei erlitt die 51-jährige Beifahrerin des Opels leichte Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Sachschäden und Ermittlungen

Der Unfall führte zu einem Sachschaden am Opel in Höhe von etwa 6.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch am Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-jährigen Fahrer des Busses eingeleitet. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.