Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Pkw auf dem rechten Fahrstreifen ins Rutschen und prallten aufgrund der unvermittelt glatten Fahrbahn ineinander. In der Folge musste der nachfolgende Verkehr stark abbremsen. Mehrere Fahrzeuge verloren ebenfalls die Kontrolle, sodass es beinahe zeitgleich zu weiteren Kollisionen kam. Insgesamt wurden fünf Unfälle mit reinem Sachschaden registriert.

Eine Person verletzt – hoher Sachschaden

Bei einem weiteren Unfall erlitt eine Autofahrerin beziehungsweise ein Autofahrer leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden der sechs Unfälle wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr und Bergungsdienste im Einsatz – Vollsperrung für 90 Minuten

Die Feuerwehr Memmingen war zur Absicherung der Unfallstelle sowie zur Fahrzeugbergung im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A96 im betroffenen Abschnitt für etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr schrittweise wieder freigegeben werden.