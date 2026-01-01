Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geprägt. Die Integrierte Leitstelle Augsburg (ILS) meldete insgesamt 80 Brände im gesamten Einsatzgebiet sowie eine hohe Anzahl weiterer Einsätze, die besonders durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurden.

Erheblicher Einsatzaufwand der Feuerwehr

Im Stadtgebiet von Augsburg leisteten sowohl die Berufsfeuerwehr Augsburg als auch die Freiwilligen Feuerwehren zahlreiche Einsätze. Besonders im Laufe des Abends häuften sich die Brände durch Feuerwerkskörper:

37 Brände wurden allein im Stadtgebiet gelöscht.

12 Technische Hilfeleistungen mussten abgearbeitet werden, darunter kleinere Alarme wie Wasserrohrbrüche im Martinpark oder Ölspuren, sowie Wohnungsöffnungen.

Die größten Einsätze ereigneten sich gegen 18:00 Uhr, als die ersten Brände durch Feuerwerkskörper gemeldet wurden. Besonders gefährdet waren Hecken und Grünanlagen, die durch die Feuerwerkskörper in Brand gerieten.

Besondere Vorkommnisse

14:45 Uhr – In einem Augsburger Stadtteilzentrum in Hochzoll löste ein Feuerwerkskörper in einem Treppenraum die Brandmeldeanlage aus. Glücklicherweise bestand keine Gefahr, und der Einsatz konnte ohne nennenswerte Schäden abgeschlossen werden.

18:20 Uhr – Ein größerer Brand von Unrat am Abbruchgebäude in der Proviantbachstraße sorgte für Aufsehen. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort und setzte mehrere C-Drukluftschaumrohre sowie Atemschutzgeräteträger ein. Die Drehleiter wurde zur Kontrolle des Dachbereichs verwendet. Auch hier gab es keine Verletzten, jedoch brannte das Abbruchhaus.

00:00 Uhr – Ein Balkonbrand in der Hertelstraße, ausgelöst durch Feuerwerkskörper, konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden, sodass keine größeren Schäden oder Verletzungen zu verzeichnen waren.

00:50 Uhr – Wenig später kam es in der Fichtestraße, Lechhausen, zu einem Brand mehrerer Mülltonnen direkt am Gebäude. Der Brand führte zu Raucheintritt in den Keller des Gebäudes und verursachte Schäden an Fenstern und Lüftungsöffnungen. Auch hier konnte der Brand mit einem C-Rohr und Unterstützung eines Hochleistungslüfters rasch unter Kontrolle gebracht werden. Es gab keine Verletzten, und keine Personen befanden sich im Gebäude.

Landkreise Augsburg und Außenbereiche

Neben den Einsätzen im Stadtgebiet gab es auch mehrere größere Brände in den Landkreisen rund um Augsburg, darunter Dachstuhlbrände und Stallbrände, die von den jeweiligen Landratsämtern weiter bearbeitet wurden. Diese Einsätze erforderten ebenfalls erhebliche Ressourcen, wurden jedoch separat von den Behörden behandelt.

Insgesamt: 350 Rettungseinsätze

Zusätzlich zu den Bränden verzeichnete die ILS insgesamt 350 Rettungsdiensteinsätze, die auf die allgemeine Belastung des Rettungsdienstes in der Silvesternacht hinweisen. Der Jahreswechsel 2025/2026 forderte die Einsatzkräfte der Region in hohem Maße, doch dank des schnellen Eingreifens konnten größere Schäden und Personenschäden weitgehend vermieden werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst appellieren an alle, besonders beim Umgang mit Feuerwerkskörpern vorsichtig zu sein, um gefährliche Brände und Unfälle zu vermeiden.

Für weitere Informationen zu den Bränden und Einsätzen außerhalb des Stadtgebiets wenden sich interessierte Bürger bitte an die zuständigen Landratsämter.