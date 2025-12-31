Newsletter
Mittwoch, Dezember 31, 2025
BR Fernsehen DER 90. GEBURTSTAG ODER DINNER FOR ONE, "Ein Sketch mit Freddie Frinton", am Sonntag (31.12.23) um 19:40 Uhr. Freddie Frinton als Diener James und May Warden als alleinspeisende alte Dame.
1 Min.Lesezeit

“The same procedure as every year” | Alle Sendetermine von “Dinner for one” im Überblick

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Kaum etwas gehört in Deutschland, wie “Dinner for one oder der 90. Geburtstag” zu Silvester. In vielen Haushalten gehören der torkelnden Butler James und die senile Miss Sophie zum festen Bestandteil des Jahreswechsels. Wir haben alle Sendetermine zusammengestellt.


Freddie Frinton als Diener James und May Warden als alleinspeisende alte Dame. Bild: BR/NDR/Annemarie Aldag” (S2).

Seit 1972 flimmert der Fernseh-Klassiker “Dinner for One” zu Silvester in den deutschen Fernsehgeräten. Auch in 20 anderen Ländern auf der Erde ist dies Tradition. Erstmals, man glaubt es kaum, wurde es 2020 auch in Großbritannien ausgestrahlt werden.

Die Geschichte

In 18 Minuten wird die Geschichte vom neunzigstem Geburtstag von der Adeligen Miss Sophie (May Warden) erzählt. Ihre Freunde sind schon vor Jahren verstorben, doch diese Tatsache spielt für die alte Dame keine Rolle und sie ignoriert dies hartnäckig.

Butlers Jame (Freddie Frinton) versucht seine Hausherrin zufriedenzustellen und schlüpft bei jedem Gang, den er serviert, in die Rolle der vier imaginären Gäste. Der arme Butler muss zu jedem Gang mit Miss Sophie anstoßen, entsprechend angetrunken ist er bald. Betrunken und torkelnd stolpert der Butler bei nahezu jeder Runde um den Tisch über einen Tigerkopf. Jedes Jahr aufs Neue sorgt er dabei für Lachanfälle in den deutschen Wohnzimmern.

Inzwischen gibt es das “Dinner for one” in unzähligen Vertonungen und nachgespielt, zum Beispiel von den beiden Comedians Ralf Schmitz und Otto Walkes.

Hier das Video des “echten” Dinners:

Hier finden Sie “Dinner for One” im Fernsehprogramm 2025

  • ARD: 18:40 Uhr
  • NDR: 16.10 Uhr, 18.30 Uhr, 19.40 Uhr, 23.35 Uhr, 11.30 Uhr (Version auf Plattdeutsch), 14.40 Uhr (60 Jahre Dinner for One – Die Jubiläumsshow)
  • WDR: 17.35 Uhr, 16.45 Uhr (Dinner for Wan(ne)), 17.10 Uhr (Dinner op Kölsch)
  • RBB: 18.55 Uhr
  • BR: 19.40 Uhr, 00.05 Uhr (01.01.)
  • MDR: 19.00 Uhr
  • HR: 19.10 Uhr, 18.15 Uhr (Nordhessisch), 18.40 Uhr (Hessisch)
  • SWR: 18.30 Uhr, 18.45 Uhr und 23.30 Uhr (Dinner in der Mäulesmühle)
  • ORF1: 23.40 Uhr, 05.00 Uhr (01.01.

 

