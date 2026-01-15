Newsletter
Drei Männer beim Diebstahl aus Containern in Augsburg-Oberhausen gefasst
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Drei Männer beim Diebstahl aus Containern in Augsburg-Oberhausen gefasst

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht von Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam es in der Schönbachstraße in Oberhausen zu einem Diebstahl. Drei Männer im Alter von 15, 29 und 39 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie Gegenstände aus einem Altkleidercontainer und einem Elektroschrottcontainer entwendeten.

Polizeieinsatz nach Zeugenhinweis

Ein aufmerksamer Passant bemerkte gegen 01:15 Uhr den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Dank des schnellen Hinweises konnte die Polizei die Tatverdächtigen kurz darauf in einem Fahrzeug unweit des Tatorts ausfindig machen.

Beweismaterial im Fahrzeug gefunden

Bei der Durchsuchung des Autos stießen die Beamten auf das gestohlene Diebesgut. Gegen die drei Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Die Verdächtigen besitzen alle die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

