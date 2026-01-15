Wohnungsbrand in Augsburg: Rund 40 Verletzte bei Großeinsatz der Rettungskräfte

Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg ist es am späten Vormittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde kurz nach 10.30 Uhr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus dem zweiten Obergeschoss des Gebäudes und drohten auf die darüberliegenden Stockwerke überzugreifen. In dem Objekt sind nach Angaben der Feuerwehr über 200 Personen gemeldet. Das Treppenhaus war aufgrund des hochgiftigen Brandrauchs nicht mehr begehbar.

Wegen der starken Rauchentwicklung erhöhte die Integrierte Leitstelle Augsburg nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter das Alarmstichwort auf „Hochhausbrand“.

Bis 12.00 Uhr rettete die Feuerwehr rund 20 Personen aus angrenzenden Wohnungen in der Nähe der Brandwohnung. Die Rettung erfolgte über zwei Drehleitern sowie mehrere tragbare Leitern. Die Betroffenen wurden dem Rettungsdienst und Notarzt übergeben.

Nach aktuellem Stand wurden etwa 38 Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Elf Verletzte kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Schwerverletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Die Zahl der verletzten sowie der in Kliniken transportierten Personen kann sich im weiteren Verlauf noch erhöhen.

Gegen 12.30 Uhr meldete die Feuerwehr „Feuer aus“.

Insgesamt waren rund 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr Augsburg waren mehrere Freiwillige Feuerwehren beteiligt. Zudem wurden weitere Freiwillige Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes zu ihren Gerätehäusern alarmiert. Ein Großraumrettungswagen sowie ein Bus der Stadtwerke Augsburg kamen ebenfalls zum Einsatz.

Zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit keine Angaben vor.