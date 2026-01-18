Newsletter
type here...
Augsburg StadtAichach FriedbergWirtschaft
1 Min.Lesezeit

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert weiter in seine Infrastruktur. Für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses sowie einer zentralen Energiezentrale stellt der Freistaat Bayern rund 1,3 Millionen Euro an Fördermitteln bereit. Das hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter bekannt gegeben.

„Unsere regionalen Verkehrslandeplätze sind eine wichtige Infrastruktureinrichtung, die einen echten Standortvorteil bedeuten“, erklärte Bernreiter. „Deshalb nehmen wir hier gerne Geld in die Hand und unterstützen die beiden Baumaßnahmen am mit Abstand größten und verkehrsreichsten Verkehrslandeplatz Bayerns mit 1,3 Millionen Euro.“

Modernes Feuerwehrgerätehaus für mehr Sicherheit

Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses erhält die Flughafenfeuerwehr am Flughafen Augsburg künftig eine zentrale und zeitgemäße Unterbringung. Bislang sind die Feuerwehrfahrzeuge auf zwei Standorte verteilt. Das neue Gebäude entspricht modernsten Standards, insbesondere im Hinblick auf Ausstattung und Arbeitssicherheit, und ermöglicht künftig schnellere Einsatzabläufe. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft und Sicherheit am Flughafen weiter zu erhöhen.

Energiezentrale für nachhaltige Stromversorgung

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen ist der Bau einer Energiezentrale. Sie soll die bislang dezentralen Stromanschlüsse am Flughafen Augsburg bündeln und eine effiziente Nutzung des durch Photovoltaikanlagen erzeugten Stroms ermöglichen. Geplant ist zudem der Einsatz von Batteriespeichern, um den Eigenverbrauch weiter zu optimieren.

Langfristig soll der Flughafen Augsburg so weit wie möglich mit selbst erzeugtem, grünem Strom versorgt werden. Neben einer größeren Unabhängigkeit von externen Energieversorgern unterstützt die Maßnahme auch das Laden elektrisch betriebener Luftfahrzeuge. Der Flughafen Augsburg ist einer von fünf Partnern des Elektroflugstreckennetzes Bayern.

Förderung von rund 1,3 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für das Feuerwehrgerätehaus und die Energiezentrale belaufen sich auf rund 2,66 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern übernimmt davon rund 1,3 Millionen Euro im Rahmen einer Förderung nach der Förderrichtlinie Landeplätze.

Mit den Verkehrsflughäfen München, Nürnberg und Memmingen, dem Forschungsflughafen Oberpfaffenhofen sowie zahlreichen Verkehrs- und Sonderlandeplätzen verfügt Bayern über eine leistungsfähige Luftverkehrsinfrastruktur. Die Investitionen am Flughafen Augsburg sollen diese weiter stärken und zugleich einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Tierheim schlägt Alarm

0
Bei eisigen Temperaturen in der Augsburger Innenstadt ausgesetzt: Katzenmama...
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung deutet “Reaktionen” auf US-Grönland-Strafzoll an

0
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, gegen Dänemark,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.

Neueste Artikel