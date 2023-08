Königsbrunn bekommt auch 2024 ein „Happy Weekend“ – Beatrice Egli, die Spider Murphy Gang und Olaf der Flipper feiern in der Eisarena

In Königsbrunn heißt es 2024 „Wir sagen Dankeschön“, wenn bei der vierten Auflage der Konzertreihe „Happy Weekend“ wieder namhafte Künstler auf der Bühne stehen werden. Mit Beatrice Egli, der Spider Murphy Gang, Olaf der Flipper und vielen mehr wird wieder ein buntes Angebot für ein begeistertes Publikum sorgen. Natürlich darf dabei auch die „Karibische Nacht“ nicht fehlen.

Dreimal wurde in Königsbrunn in die Veranstaltungsreihe „Happy Weekend“ mit wachsendem Erfolg veranstaltet, 2024 kommt es zu einer Neuauflage. „Wir möchten uns von ganzem Herzen bei euch bedanken für eure Unterstützung und Begeisterung bei unserer EHC-Schlager-Nacht in den letzten Jahren. Dank euch gehen wir am 26.4.24 bereits in die 4. Runde!“ zeigt sich Tim Bertele, Präsident des veranstaltenden EHC begeistert.

„Wir sagen Dankeschön“

Im April 2024 wird sich bei der Neuauflage des „Happy Weekend“ ein Staraufgebot die Klinke in die Hand geben. Den Auftakt wird dabei mit Olaf der Flipper ein echter Star der Schlagerszene geben. Mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern und über 60 Gold- und Platinauszeichnungen zählt er mit seiner Gruppe „Die Flippers“ zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Zuletzt begeisterte er 70.000 Fans bei Rock am Ring und jetzt kommt er am 26.4.24 in die Pharmpur EISARENA. Die Draufgänger werden auch 2024 bei der EHC-Schlager-Nacht nicht fehlen, sie sind bereits zum 3. Mal in Folge dabei und werden ihr neuestes Kracher-Album „Mädchen & Märchen“ im Gepäck haben. Die erstmalig insgesamt 8 Stunden Liveprogramm bei der EHC-Schlager-Nacht komplettieren die Lokal-Matadoren FIRE ABEND – Die Partyband, die Hoberfeldtreiber und Rosario Salvatore e Rosario,

Nach der erfolgreichen Neuauflage im vergangenen Jahr wird es die „Karibische Nacht“ auch am folgenden „Happy Weekend“-Samstag auch wieder Cosmic-Music mit DJ Stefan Egger, Corrado ᴰᴶ und DJ Ben geben.

Für den Sonntag konnte mit Beatrice Egli & Band eine der aktuell angesagtesten Künstlerinnen gewonnen werden. Die beliebte Schweizerin war in 2023 bereits auf Platz 1 der deutschen Album-Charts und zählt zu den Größen der Pop-Schlager-Musik! Sie ist derzeit auf „Volles Risiko“-Tour in den großen Spielstätten der Republik und verleiht der Pharmpur EISARENA Königsbrunn am 28.4.24 Glanz & Glamour. Als Vor-Act konnte Frauenschwarm Mitch Keller gewonnen werden, eine Konzertkombination, die bereits in der Vergangenheit in Königsbrunn für Begeisterung gesorgt hatte.

Doch damit nicht genug: Zum Abschluss gibt es mit der legendären Spider Murphy Gang einen coolen „Rock´n´Roll in den Mai“.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Ticketpreise beginnen bei 16,90 Euro. Die Karten können telefonisch unter 08231-90135 oder persönlich in der EHC-Geschäftsstelle in der Nibelungenstraße 8 in Königsbrunn erworben werden. Auch wenn man in diesem Jahr erstmals bei zwei Veranstaltungen die Stadiontribünen öffnen und die Kapazität von 1200 auf 1800 Plätze erhöhen wird, kann der Kauf der Tickets im Vorverkauf empfohlen werden.