Schon wieder erhebliche Einschränkungen bei Go-Ahead-Zügen im Raum Augsburg

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern wird morgen, Dienstag, 27.6.2023, nur einen deutlich reduzierten Fahrplan auf dem Netz rund um Augsburg anbieten können.

Dies betrifft die Linien RE 9, RE 80, RE 89, RB 86, RB 87 und RB 89, die Linien gehen bis nach München, Ulm, Würzburg und Aalen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren, ob die gewünschte Verbindung auch fährt; dies sind die Handy-Apps Bahnnavigator und Bayern-Fahrplan, im Internet die Websiten www.bahn.de und www.bayern-fahrplan.de

Grund für diese kurzfristige Mitteilung ist, dass immer mehr Fahrzeuge im Laufe der letzten Tage wegen defekter Schleifleisten nicht mehr einsatzfähig waren. Die Schleifleisten sind am Stromabnehmer angebracht, also an der höchsten Stelle des Zuges, übernehmen dort den Strom von der Oberleitung und leiten ihn weiter in den Zug. Zudem hat sich der Personalmangel aufgrund kurzfristiger Krankmeldungen in den vergangenen Tagen verschärft.

Leider gibt es noch keine näheren Erkenntnisse, warum das Problem an den Schleifleisten auftaucht. Go-Ahead arbeitet mit seinem Werkstattteam der Firma Euco-Rail und dem Zughersteller Siemens mit Hochdruck daran, einerseits die Ursache für die Beschädigungen zu finden, und andererseits die Züge schnellstmöglich zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Von den für den Betrieb benötigten 48 Triebzügen sind morgen früh voraussichtlich nur rund 35 einsatzfähig. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es aufgrund der zu knappen Personaldecke und den defekten Fahrzeugen in den nächsten Tagen im Augsburger Netz zu weiteren Zugausfällen und Zugfahrten mit weniger Waggons als üblich kommen wird. Go-Ahead bittet die Fahrgäste für alle Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Bei Zugausfällen und Verspätungen gelten natürlich die gesetzlichen Fahrgastrechte.