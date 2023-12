Presse Augsburg-Geschenktipp | Mit Wasser malen geht doch – Der Aquadoodle®  „Little Artist“ von Ravensburger

Anzeige | Mit Wasser malen geht nicht? Doch, mit den Malsets von Aquadoodle® ist das bereits für Kinder ab zwölf Monaten problemlos möglich und bereitet großen Spaß. Hierfür wird der Aquadoodle® Stift einfach mit Leitungswasser gefüllt, verschlossen und schon kann die spezielle, weiße Aquadoodle® Matte gemeinsam mit Mama, Papa oder den Geschwisterchen fantasievoll blau und, je nach Aquadoodle® Set, jetzt auch bunt „bemalt“ werden.

Die Kleinsten erhalten anstelle eines Stiftes einen gut greifbaren Stempel samt gewässertem Stempelkissen. So können sie kreuz und quer darauf losmalen! Sobald die Aquadoodle® Matte mit Wasser in Berührung kommt, färben sich alle Striche und Abdrücke farbig auf der Matte. Das Gemalte wird unsichtbar, sobald es trocknet. Die Kinder können sich dann gleich an ihr nächstes Kunstwerk machen.

Der Aquadoodle® Stift ist leicht und robust und hat eine altersgemäße Größe. Er lässt sich gut greifen oder mit der Faust halten. Neue thematische Aquadoodle® Sets versprechen zusätzlichen Malspaß. Der wunderschön designte, bunt illustrierte Rand fesselt schon bevor es losgeht die Aufmerksamkeit der Kinder und inspiriert sie beim Malen. Ob die Kleinsten mit dem Stempel oder die etwas größeren Kinder mit dem klassischen, wassergefüllten Stift und Schablonen arbeiten, ist egal. Tisch, Wände, Boden und Kleidung bleiben unversehrt, selbst wenn die jungen Kunstschaffenden beim Malen einmal etwas weiter ausholen. Wasser trocknet bekanntlich wieder.

Mit dem Aquadoodle® „Little Artist“ kam im August eine tolle große neue Matte auf den Markt.Hier kann mit Wasser nicht nur in Blau, sondern bunt gemalt werden! Die XXL-Matte im Aquadoodle® Set „Little Artist“ bietet Kindern ab zwei Jahren ein wahres Eldorado zum Malen und Gestalten. Die große Aquadoodle® Matte ist im Emoji-Style umrahmt und die üppig bemessene Malfläche in der Mitte bietet den Kleinen reichlich Platz, sich mit dem Wasser-Stift, drei Formstempeln und einer Schablone kreativ auszutoben. Dazu füllen Mama oder Papa einfach den Stift mit Leitungswasser und schon kann es los gehen! Der Stern, die Melone und das Kätzchen sind Schablonen zum Nachzeichnen, können aber auch als Stempel genutzt werden. Die Herz-Schablone wird ausgemalt. Im Nu erscheinen ganz individuelle Kunstwerke in fröhlichen Farben auf der Matte. Trocknet das Wasser, verschwindet das Gemalte wieder – und die Kinder denken sich garantiert gleich ein neues, wunderschönes Gemälde für die weiße Malfläche aus und legen erneut mit Freude los.

Aquadoodle® „Little Artist“ , der Presse Augsburg-Geschenktipp

Das Malset Aquadoodle® „Little Artist“ ist absolut das passende Geschenk für alle kleinen Künstlerinnen und Künstler. Endlich haben Kleinkinder ordentlich Platz um sich mit Stift und Stempel auszutoben, ohne dabei Tapete, Tisch und Boden „zu verschönern“. „Little Artist“ ist eines von drei neuen Produkten aus der beliebten Produktreihe von Ravensburger.

Nach Herstellerangaben ist das Malset für Kinder ab 24 Monaten geeignet. Aquadoodle® „Little Artist“ enthält eine spezielle, bunt illustrierte XXL-Aquadoodle® Matte im Format 78×78 cm, den bekannten Aquadoodle® Stift sowie vier tolle Schablonen. Der Phantasie der Kinder sind kaum Grenzen gesetzt.

Erhältlich ist Aquadoodle® „Little Artist“ zum Preis (UVP) 47,99 Euro im Handel und online.