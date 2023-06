Comic und Sachbuch: Bistum Augsburg präsentiert zwei Neuerscheinungen zum heiligen Ulrich

In Vorbereitung auf das Ulrichsfestjahr hat das Bistum Augsburg zwei Bücher zum heiligen Bischof Ulrich vorgestellt, die den Bistumspatron besser zugänglich machen sollen. In einem Sachbuch fasst Bistumshistoriker Domkapitular Dr. Thomas Groll dabei die historische Forschungslage zusammen, während die französische Autorin Marie-Thérèse Fischer die Heiligenvita Ulrichs in einem Comic lebendig werden lässt.

Besonderen Raum nimmt in dem 41 Seiten starken und reich illustrierten Sachbuch dabei die über tausendjährige Verehrungsgeschichte ein, die unmittelbar nach dem Tod Ulrichs 973 einsetzte und ihn zeitweise zu einem der beliebtesten und meistverehrten Heiligen des Heiligen Römischen Reiches werden ließ. Die detaillierte und eingehende Rekapitulation der Forschung brachte dabei auch „für mich manches Neues zutage“, wie der Bistumshistoriker betont. Das Buch ist im Kunstverlag Josef Fink erschienen und kostet zehn Euro.

„Bischof Ulrich von Augsburg (890-973)“ von Domkapitular Dr. Thomas Groll. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 2023. – ISBN: 978-3-95976-447-6.

In dem Comic hingegen wird auf ebenfalls 41 liebevoll illustrierten Seiten unterhaltsam und farbenfroh das lange und ereignisreiche Leben des Bistumspatrons nachgezeichnet, beginnend mit seiner Kindheit in Wittislingen und nach einer fünfzigjährigen Amtszeit als Bischof endend mit seinem Tod 973. Der Comic hält sich dabei eng an die „Vita sancti Uodalrici Episcopi“, die Dompropst Gerhard von Augsburg als enger Vertrauter des Bischofs basierend auf seinen eigenen Erinnerungen niederschrieb. Besonderen Raum nimmt dabei nicht nur die Schlacht auf dem Lechfeld ein, in der Ulrichs Wirken den Lauf der Geschichte Europas entscheidend beeinflusste, sondern auch sein beständiges Sorgen für die Armen und Kranken sowie seine stete Verkündigung der christlichen Botschaft in Wort und Tat.

Das Buch wurde fachlich von Bistumshistoriker Dr. Walter Ansbacher, der theologischen Referentin des Bischofs Sr. Dr. Theresia Wittemann OSF sowie dem Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg Peter Kosak begleitet und ist im Sadifa Media-Verlag erschienen. Es soll auch im Schulunterricht genutzt werden, um das Leben dieses mittelalterlichen Heiligen auch heute jungen Menschen in zeitgemäßer Form näherzubringen. Im Buchhandel wird es für 19,90 Euro erhältlich sein.

„Ulrich von Augsburg. Mit dem Ohr des Herzens“ von Marie-Thérèse Fischer. Zeichnungen von Didier Pagot, koloriert von Zuzanna Zielienska. Offenburg: Sadifa Media Verlag, 2023. – ISBN 978-3-88786-657-0.