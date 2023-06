Gastspiel bei der »Memminger Meile 2023« – Erstes Klimakonzert der Augsburger Philharmoniker

Beim Kulturfestival »Memminger Meile 2023« findet am 25. Juni das erste Klimakonzert von Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker (Staatstheater Augsburg) statt. Gespielt wird es dort unter der leuchtenden Skulptur des Planeten Erde – der »Gaia« des britischen Künstlers Luke Jerram. Als Teil der bundesweiten Initiative »Orchester des Wandels e. V.« spielen die Augsburger Philharmoniker an diesem Konzertabend Musik u. a. von Benjamin Britten, Maurice Ravel und Arvo Pärt. Klaus Müller aus dem Schauspielensemble des Staatstheaters ist mit einer Lesung beteiligt.

Blau, fragil, leuchtend: So ist die sieben Meter durchmessende Kugel »Gaia« des britischen Künstlers Luke Jerram im Rahmen der MEMMINGER MEILE 2023 in der Kirche St. Martin in Memmingen zu erleben. Im Kirchenraum schwebend, erscheint diese Erde wie vom Weltraum aus gesehen und wird in einem vielfältigen Kulturprogramm in Szene gesetzt – auch von Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker.

Direkt unter dieser Skulptur spielen sie am 25. Juni 2023 als »Orchester des Wandels« ihr Konzert »IM WANDEL #trans:formen«, das von einer Lesung durch den Schauspieler Klaus Müller (Staatstheater Augsburg) und wissenschaftlichen Interventionen (Helmholtz AI Institut) flankiert wird.

Musikalisches Programm:

Antal Doráti: Die Grille und die Ameise (Oboe solo)

Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettenquintett

Arvo Pärt: Fratres (Violine und Klavier)

Benjamin Britten: Metamorphosen nach Ovid (Oboe solo)

Maurice Ravel: Septett für Harfe, Flöte, Klarinette und Streichquartett

Klaus Müller: Lesung aus Roger Willemsens Zukunftsrede »Wer wir waren« (Ausschnitte)

Prof. Dr. Lara Urban: Wissenschaftliche Interventionen

Agnes Malich (Augsburger Philharmoniker): Künstlerische Leitung

»IM WANDEL #trans:formen l« | Konzert Memminger Meile 2023 | 25.06.23 20 Uhr | St. Martin Memmingen

Mitwirkende der Augsburger Philharmoniker als »Orchester des Wandels«:

Dace Salmina-Fritzen, Violine

Beate Färber, Violine

Mehmet-Ali Jücel, Viola

Jakob Janeschitz-Kriegl, Violoncello

Stefan Schwab, Klarinette

Judith Müller, Flöte

Christine Steinbrecher, Harfe

Sergio Sanchez, Oboe

Szilvia Miku, Klavier

Orchester des Wandels Deutschland e. V.:

Die Augsburger Philharmoniker sind Mitglied dieses aktiven Netzwerkes aus professionellen Musiker:innen, die den Schutz von Klima und Umwelt als wesentlichen Teil ihres Kulturauftrages sehen. Sie beteiligen sich an Umweltschutzprojekten und richten neue Konzertformate zum Thema »Klimakrise« aus. Deutschlandweit arbeiten auf diese Weise viele Orchester gemeinsam in dieser impulsgebenden Klimaschutzinitiative und tauschen sich aus. Die Augsburger Philharmoniker begreifen den Klimaschutz als Teil ihres Kulturauftrags und möchten in Zeiten, in denen die Klimakrise ungebremst voranschreitet, Verantwortung übernehmen.

Gaia in Memmingen

Gaia ist ein tourendes Kunstwerk des britischen Künstlers Luke Jerram.

Von Dubai bis Norwegen, von Hong Kong bis Australien – Gaia ist weltweit bekannt. Zuletzt war sie in Deutschland in der Dresdener Frauenkirche zu sehen. Gaia wird während der »Memminger Meile« in Kooperation mit dem Dekanat in der Kirche St. Martin gezeigt. Am 22.6. wird die Präsentation der Skulptur zeitgleich mit dem Festival eröffnet und ist über dessen Dauer (23.6.-13.7.) in der Kirche St. Martin zu sehen. Das Spezial-Programm unter der leuchtenden Skulptur befragt unsere Beziehung zum »blauen Planeten«, soll Lust auf Veränderung machen und an die Kraft neuer Perspektiven erinnern.

Die an der Decke hängende Skulptur aus einer dünnen Membran ist 1,8 Millionen mal kleiner als die reale Erde. Mit einem Durchmesser von sieben Metern setzt sich Gaia aus detaillierten NASA-Bildern mit 120 dpi* von der Erdoberfläche zusammen. Die Installation macht es möglich, unseren Planeten in drei Dimensionen schwebend zu erleben. Würde man in einem Abstand von ungefähr 211 Metern auf die Skulptur blicken, entspräche das dem Blick vom Mond auf den Planeten Erde.

Gaia wurde in Zusammenarbeit mit dem Natural Environment Research Council (NERC), Bluedot und der UK Association for Science and Discovery Centres geschaffen.

Der Künstler Luke Jerram

Seine multidisziplinäre Praxis umfasst die Schaffung von Skulpturen, Installationen und Live-Kunstprojekten. Der im Vereinigten Königreich lebende, aber seit 1997 international tätige Künstler hat eine Reihe außergewöhnlicher Arbeiten geschaffen, die Menschen auf der ganzen Welt begeistert und inspiriert haben – vor allem seine groß angelegten Kunstwerke im öffentlichen Raum.