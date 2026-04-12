Polizeibericht Augsburg vom 12.04.2026

Kriegshaber – Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Am Samstag (11.04.2026), gegen 09.45 Uhr verletzte und bedrohte ein 22-Jähriger einen 48-jährigen Mann in der Reeseallee. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt.

Der 22-Jährige ließ sich im Taxi des 48- Jährigen zunächst zu mehreren Orten fahren. Anschließend verweigerte er die Bezahlung. Der 48-Jährige begab sich nun mit dem 22-Jährigen zur Polizeiinspektion Augsburg West. Der 22-Jährige verhielt sich daraufhin aggressiv und schlug während der Fahrt auf den 48-Jährigen ein Vor der Polizeidienststelle stieg der 48-Jährige aus und verständigte die Beamten. Der 22-Jährige folgte ihm daraufhin und schlug ihn erneut.

Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab knapp über zwei Promille. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen räuberischer Erpressung sowie Körperverletzung gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungen

Innenstadt – Bereits am Samstag (07.03.2026), gegen 04.00 Uhr, griffen drei bislang unbekannte Täter einen 34-Jährigen in der Stettenstraße an.

Die drei Unbekannten gingen plötzlich und unvermittelt auf den 34-Jährigen los. Hierbei schlugen und traten sie den 34-Jährigen. Der 34-Jährige wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf die drei unbekannten Männer gibt es bislang nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Am Samstag (11.04.2026), gegen 05.30 Uhr griffen drei bislang unbekannte Täter einen 25-Jähriger in der Hermanstraße an.

Einer der Unbekannten stieß dabei den 25-Jährigen völlig unvermittelt zu Boden und trat ihn. Die beiden unbekannten Begleiter zogen ihn anschließend weg und flüchteten.

Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen

Die Männer wurden wie folgt beschreiben: südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und dunkle Kleidung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Am Samstag (11.04.2026), gegen 03.45 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 35-Jährigen in der Heilig-Grab-Gasse.

Der Unbekannte sprach den 35-Jährigen zunächst an und schlug ihm anschließend unvermittelt ins Gesicht. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Fahndung nach dem Täter führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Der 35-Jährige besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte unter Tel. 0821/323-2110 entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen

Haunstetten – Am Freitag (10.04.2026), in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein versperrtes Fahrrad vor einem Anwesen in der Haunstetter Straße.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Donnerstag (09.04.2026), 22.00 Uhr bis Freitag (10.04.2026), 16.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec vor einem Wohnanwesen in der Dinglerstraße.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter Tel. 0821/323-2510 entgegen.

Polizei stoppt E-Scooter Fahrer nach Trunkenheitsfahrten

Innenstadt – Am Samstag (11.04.2026), gegen 06.15 Uhr war ein 34-Jähriger alkoholisiert in der Wertachstraße mit einem E-Scooter unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 34-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 34-Jährigen.

Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Am Samstag (11.04.2026), gegen 03.30 Uhr war ein 20-Jähriger in der Gögginger Straße alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.

Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Samstag (11.04.2026), gegen 01.15 Uhr war ein 35-Jähriger in der Heilig-Kreuz-Straße alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen.

Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Samstag (11.04.2026), in der Zeit von 06.15 Uhr bis 14.10 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto auf einem Parkplatz in der Dieselstraße.

Offenbar versuchten die Unbekannten über Windschutzscheibe ins Innere des Autos gelangen und beschädigten diese. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter Tel. 0821/323-2510 entgegen.

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