22-Jähriger raubt Fahrrad in Mering und wird bei Flucht von Auto erfasst
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Am frühen Donnerstagmorgen, den 15. Januar 2026, kam es in Mering zu einem Vorfall, bei dem ein 22-jähriger Mann das Fahrrad eines 61-jährigen Mannes raubte. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Raub und Flucht führen zu Zusammenstößen

Der Vorfall ereignete sich gegen 05:30 Uhr, als der junge Mann den Radfahrer auf dessen Fahrrad ansprach und ihm dieses kurz darauf wegnahm. Bei dem Versuch, das Fahrrad zu entreißen, wurde der 61-Jährige leicht verletzt. In der Folge kollidierte der flüchtende Täter mit dem Auto eines 54-Jährigen, ging auf diesen los und setzte seine Flucht fort.

Weitere Zusammenstöße während der Flucht

Während der Flucht in Richtung Mandichosee lief der 22-Jährige auf die Staatsstraße 2380. Dort wurde er von einem Auto erfasst, das von einer 62-jährigen Frau gefahren wurde. Der Zusammenstoß führte zu schweren Verletzungen des Täters, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er wird nun in einer entsprechenden Klinik behandelt.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem 22-Jährigen werden Raub und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Zudem wird wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 62-jährige Autofahrerin ermittelt. Alle an dem Vorfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

