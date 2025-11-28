Newsletter
22-jähriger Ukrainer wegen Rezeptfälschung in Augsburg verhaftet und in Haftanstalt eingeliefert
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

22-jähriger Ukrainer wegen Rezeptfälschung in Augsburg verhaftet und in Haftanstalt eingeliefert

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 27. November 2025, versuchte ein 22-jähriger Mann in einer Apotheke in der Franz-Kobinger-Straße in Pfersee, ein gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament einzulösen. Die aufmerksame Apothekerin verständigte gegen 12:00 Uhr die Polizei. Der junge Mann flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten.

Erneuter Versuch wird Vereitelung

Kurze Zeit später wagte der 22-Jährige einen erneuten Versuch, um das gefälschte Rezept in der gleichen Apotheke einzulösen. Dieses Mal trafen die Polizeibeamten rechtzeitig ein und konnten den Mann vor Ort festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten weitere gefälschte Rezepte bei ihm.

Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann am Freitag, den 28. November 2025, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen eines besonders schweren Falls der Urkundenfälschung einen Haftbefehl gegen den 22-Jährigen und setzte diesen umgehend in Vollzug. Der Beschuldigte, der die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt, befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt weiterhin in dem Fall.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

