90-jähriger verursacht Verkehrsunfall in Lechhausen mit drei Autos und Sachschaden von 15.000 Euro
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Montag, den 8. Dezember 2025, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Schenkendorfstraße in Lechhausen. Ein 90-jähriger Autofahrer verursachte den Unfall, bei dem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Unfallhergang: Gas- und Bremspedal verwechselt

Gegen 09:45 Uhr verwechselte der 90-Jährige offenbar das Gas- mit dem Bremspedal seines VW Golf. In der Folge prallte sein Fahrzeug auf einen Mini, der dadurch auf einen Mitsubishi geschoben wurde. Im weiteren Verlauf touchierte der ältere Fahrer mit seinem Auto sowohl ein Verkehrsschild als auch einen Zaun.

Schaden in Höhe von 15.000 Euro

Der Unfall endete schließlich, als das Auto in einem Vorgarten zum Stehen kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung

Die Polizei ermittelt nun gegen den 90-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Der Unfallverursacher besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

