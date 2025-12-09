Newsletter
Unbekannte Täter erbeuten Wertsachen bei Seniorin, Bargeld aus Bar und Kleidung aus Geschäft in Augsburg
Augsburg – Am Montag, den 8. Dezember 2025, kam es in verschiedenen Stadtteilen zu mehreren Diebstählen, die die Polizei nun intensiv untersucht.

Trickdiebstahl in Haunstetten

In Haunstetten erschlich sich ein bislang unbekannter Täter das Vertrauen einer 78-jährigen Frau, indem er sich als Trödelhändler ausgab. Der Unbekannte kontaktierte die Frau telefonisch und zeigte sich bei einem Besuch besonders am Schmuck interessiert. Nach einer Anzahlung im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich gelang es dem Täter, unbemerkt Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Bereichs zu entwenden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und rät Bürgern, unbekannte Personen nicht in die Wohnung zu lassen.

Bargelddiebstahl in Hochfeld

In einer Gaststätte in der Hartmannstraße nutzte ein Täter kurz vor Mitternacht die Abwesenheit der Angestellten, um Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich zu entwenden. Der Täter wird als männlich, circa 180 cm groß, mit kräftiger Statur und einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Bekleidungsdiebstahl in der Innenstadt

Eine 38-jährige Frau wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße beim Diebstahl erwischt. Die Frau nahm mehr Kleidungsstücke mit in die Umkleide, als erlaubt waren, und entfernte die Diebstahlsicherungen. Beim Verlassen des Ladens wurde sie von der Polizei kontrolliert, die das gestohlene Gut samt Diebeswerkzeug sicherstellte. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag. Gegen die spanische Staatsangehörige wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel