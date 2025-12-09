Newsletter
Unbekannte Täter verüben Graffiti-Sachbeschädigungen in Augsburg: Zeugen gesucht
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
AUGSBURG – Eine Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti wurde in verschiedenen Teilen Augsburgs gemeldet.

Vandalismus in Hochfeld

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, wurde in der Von-Richthofen-Straße in Hochfeld eine Wohnungstür von unbekannten Tätern mit Graffiti besprüht. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Beschädigungen in Göggingen

Zwischen Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, 20:00 Uhr, und Samstag, dem 6. Dezember 2025, 06:00 Uhr, wurde in der Pfarrer-Herz-Straße in Göggingen ein Stromkasten mit Farbe besprüht. Auch hier sucht die Polizei nach den Tätern.

Weitere Vorfälle in Göggingen

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, wurde in der Widdersteinstraße eine Garage im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 22:30 Uhr mit Graffiti beschädigt. In der Nähe wurden zudem eine weitere Garage und ein Mülltonnenhäuschen mit Farbe besprüht. Die Polizei ist erneut auf der Suche nach Hinweisen zu dem oder den Tätern.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

