48-Jähriger in Augsburg wegen manipulierter E-Scooter-Fahrt ohne Führerschein erwischt

Augsburg – Am Montag, den 8. Dezember 2025, geriet ein 48-jähriger Mann in der Straße “Holzweg” im Stadtteil Bärenkeller ins Visier der Polizei, als er mit einem manipulierten E-Scooter unterwegs war.

E-Scooter fuhr zu schnell

Gegen 11.30 Uhr fiel der Mann den Polizeibeamten auf, da er augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter des 48-Jährigen eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichte. Für solch eine Geschwindigkeit wäre eigentlich ein entsprechender Führerschein notwendig, den der Mann jedoch nicht vorweisen konnte.

Ermittlung wegen Verstößen

Der E-Scooter wurde von den Beamten sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung gegen den Mann, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.