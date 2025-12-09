Augsburg: 34-jähriger Autofahrer unter Drogen und mit Fahrverbot gestoppt

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, wurde ein 34-jähriger Autofahrer in der Augsburger Innenstadt von der Polizei wegen Verdachts auf Drogeneinfluss gestoppt. Der Vorfall ereignete sich in der Sebastianstraße.

Kontrolle nach Handynutzung am Steuer

Gegen 14:30 Uhr fiel der Fahrer einer Polizeistreife auf, weil er sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt hatte. Bei anschließenden Kontrollen zeigten sich jedoch Anzeichen eines drogentypischen Verhaltens.

Positiver Drogentest auf Kokain

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Sofort wurde die Weiterfahrt des Mannes von den Beamten unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst.

Fahren trotz Fahrverbot

Zusätzlich stellte sich heraus, dass gegen den Autofahrer ein aktuelles Fahrverbot vorlag. Der Führerschein des Mannes, der sowohl die moldauische als auch die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen den 34-Jährigen laufen nun unter anderem wegen Fahrens trotz Fahrverbots und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.