Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Augsburg: 34-jähriger Autofahrer unter Drogen und mit Fahrverbot gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: 34-jähriger Autofahrer unter Drogen und mit Fahrverbot gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, wurde ein 34-jähriger Autofahrer in der Augsburger Innenstadt von der Polizei wegen Verdachts auf Drogeneinfluss gestoppt. Der Vorfall ereignete sich in der Sebastianstraße.

Kontrolle nach Handynutzung am Steuer

Gegen 14:30 Uhr fiel der Fahrer einer Polizeistreife auf, weil er sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt hatte. Bei anschließenden Kontrollen zeigten sich jedoch Anzeichen eines drogentypischen Verhaltens.

Positiver Drogentest auf Kokain

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Sofort wurde die Weiterfahrt des Mannes von den Beamten unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst.

Fahren trotz Fahrverbot

Zusätzlich stellte sich heraus, dass gegen den Autofahrer ein aktuelles Fahrverbot vorlag. Der Führerschein des Mannes, der sowohl die moldauische als auch die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen den 34-Jährigen laufen nun unter anderem wegen Fahrens trotz Fahrverbots und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Neueste Artikel