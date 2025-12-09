E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt – Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen Straßenverkehrsgesetz

Am Dienstag, den 9. Dezember 2025, wurde in der Augsburger Innenstadt ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt. Der Mann war in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs, als eine Streife gegen 00:15 Uhr auf ihn aufmerksam wurde und ihn kontrollierte.

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 32-Jährigen fest. Die Konsequenz: Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und verhinderte die Weiterfahrt des Mannes. Zudem wurde der E-Scooter sichergestellt.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Gegen den 32-Jährigen, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Die Polizei bleibt bei ihrem Vorgehen konsequent und setzt klare Zeichen gegen solche Vergehen im Straßenverkehr.