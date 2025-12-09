Newsletter
E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt – Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen Straßenverkehrsgesetz
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Am Dienstag, den 9. Dezember 2025, wurde in der Augsburger Innenstadt ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt. Der Mann war in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs, als eine Streife gegen 00:15 Uhr auf ihn aufmerksam wurde und ihn kontrollierte.

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 32-Jährigen fest. Die Konsequenz: Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und verhinderte die Weiterfahrt des Mannes. Zudem wurde der E-Scooter sichergestellt.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Gegen den 32-Jährigen, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Die Polizei bleibt bei ihrem Vorgehen konsequent und setzt klare Zeichen gegen solche Vergehen im Straßenverkehr.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

