Dienstag, Dezember 9, 2025
14.3 C
London
47-Jähriger in Augsburg betrunken und ohne Führerschein erwischt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

47-Jähriger in Augsburg betrunken und ohne Führerschein erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Montag, den 8. Dezember 2025, wurde ein 47-jähriger Mann in der Grottenau ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss fahrend gemeldet.

Polizei ermittelt nach unsicherer Fahrweise

Gegen 19:00 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, nachdem er einen Autofahrer mit unsicherer Fahrweise und Rotlichtverstoß beobachtet hatte. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer.

Weiterfahrt unterbunden und Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei verhinderte die Weiterfahrt des 47-Jährigen und ordnete eine Blutentnahme an. Der Mann, der außerdem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Der Fahrer ist deutscher Staatsbürger.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

