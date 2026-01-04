Newsletter
16-Jähriger aufgetreten: E-Scooter als Leichtkraftrad in Augsburg sichergestellt und Fahrer angezeigt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstagabend, den 3. Februar 2026, hat die Polizei in der Innenstadt einen E-Scooter wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Der Fahrer, ein 16-Jähriger mit deutsch-irakischer Staatsbürgerschaft, wurde einer Kontrolle unterzogen und das Fahrzeug sichergestellt.

Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gegen 21:15 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter auf, der mit bis zu 50 km/h auf der Prinzregentenstraße fuhr. Der Fahrer versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, wurde jedoch im Zuge einer Fahndung in einer Tiefgarage angetroffen.

Manipuliertes Fahrzeug

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der E-Scooter ein Leichtkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h ist. Der Jugendliche besaß jedoch keine Fahrerlaubnis. Zudem trug der E-Scooter ein Versicherungskennzeichen eines anderen Fahrzeugs.

Rechtliche Konsequenzen

Nach der Sicherstellung des E-Scooters wurde der 16-Jährige an seine Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Straßenverkehrsordnung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

