67-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall in Augsburg und entfernt sich unerlaubt

Augsburg – Am Montagmittag, den 29. Dezember 2025, ereignete sich in Kriegshaber ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Autofahrer in der Reinöhlstraße ein parkendes Auto touchierte und danach den Unfallort verließ, ohne den entstandenen Schaden zu melden.

Unfall in der Reinöhlstraße

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr, als der Mann in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das parkende Fahrzeug auf ein weiteres Auto geschoben, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Fahrer ohne Führerschein

Der 67-Jährige informierte nachträglich die Polizei über den Unfall. Bei der anschließenden Untersuchung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Ermittlungen gegen den Fahrer

Der betreffende Fahrer hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die laufenden Ermittlungen werden durch das Polizeipräsidium Schwaben Nord geführt.