Unfallflucht in Augsburg: 5.000 Euro Schaden in der Friedberger Straße, Zeugen gesucht

Augsburg – Am Montagabend, dem 29. Dezember 2025, ereignete sich in Hochzoll eine Unfallflucht an der Kreuzung Friedberger Straße und Zugspitzstraße. Zwei Autofahrer waren an dem Vorfall beteiligt.

Unfallhergang in Hochzoll

Gegen 20:30 Uhr bogen ein 52-jähriger und ein 82-jähriger Autofahrer von der Friedberger Straße nach links in die Zugspitzstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam ihnen ein bisher unbekanntes Fahrzeug stadteinwärts entgegen, das aus Richtung Friedberg kam. Der 52-Jährige musste abrupt abbremsen, was zur Folge hatte, dass der 82-Jährige mit seinem Fahrzeug in das des 52-Jährigen prallte.

Unbekannter Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Kollision führte zu einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrer oder zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.