Jugendlicher mit 1,5 Promille verursacht Streit auf Augsburger Plärrer

Augsburg (ots) – Am Montag, den 6. April 2026, ereignete sich auf dem Plärrer in der Langenmantelstraße eine Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 25-Jährigen.

Auslöser der Auseinandersetzung

Der Vorfall begann gegen 22:40 Uhr, als der 16-Jährige die Begleiterinnen des 25-Jährigen ansprach. Dies führte zu einem verbalen Konflikt, der schließlich in ein Gerangel eskalierte. Der Jugendliche griff nach einer Glasflasche und wollte offenbar den Älteren attackieren.

Security verhindert Eskalation

Ein schnell eingreifender Security-Mitarbeiter konnte die Situation entschärfen und verhinderte Schlimmeres. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 16-Jährigen über 1,5 Promille.

Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Fall unter dem Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen den 16-Jährigen. Beide Männer sind deutscher Staatsangehörigkeit.