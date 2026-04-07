29-jähriger Niclas W. aus Erlangen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

ERLANGEN. Seit dem heutigen Tag (07.04.2026) wird der 29-jährige Niclas W. aus Erlangen vermisst. Die Polizei wendet sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Niclas W. wurde zuletzt vermutlich in der Rathsberger Straße in Erlangen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieben bisher ohne Erfolg. Es besteht die Möglichkeit, dass er mit einem Fahrrad unterwegs ist. Eine genaue Beschreibung von Niclas W. oder seinem Fahrrad liegt der Polizei derzeit nicht vor.

Hilferuf der Polizei

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung und als Download bereit. Hinweise zum Verbleib von Niclas W. nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 760 – 0 entgegen. Auch der Polizeinotruf 110 und alle anderen Polizeidienststellen sind für Informationen erreichbar.