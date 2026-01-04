Fahrerflucht in Augsburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit silbernem Geländewagen

Am Samstagnachmittag kam es in Augsburg-Oberhausen zu einem Unfall in der Manlichstraße, bei dem der Schadensverursacher unerkannt flüchtete. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr gegen 14:40 Uhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Norden entlang, als sie einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich und in eine Parklücke einfuhr. Dabei wurde ihr Wagen von dem anderen Fahrzeug touchiert.

Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Der Unfallfahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß in eine Seitenstraße und konnte von der geschädigten Fahrerin nicht mehr identifiziert werden. Laut ihrer Beschreibung handelte es sich um einen etwa 50-jährigen Mann mit braunen, gelockten Haaren. Auf der Beifahrerseite des silbernen Geländewagens, der ein Augsburger Kennzeichen trug, saß zudem ein Kind.

Polizei auf der Suche nach Zeugen

Der Unfall hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro am Fahrzeug der jungen Frau. Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Fahrer des silbernen Geländewagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.