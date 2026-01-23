45-Jähriger ohne gültigen Aufenthaltstitel und Versicherungsschutz auf B17 gestoppt

Augsburg, B17 / FR Süden – Ein 45-jähriger Autofahrer geriet am Donnerstag (22.01.2026) auf der Bundesstraße B17 ins Visier der Polizei, als er ohne gültige Hauptuntersuchung unterwegs war.

Mängel an Fahrzeug festgestellt

Gegen 20:00 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, da die Hauptuntersuchung seines Fahrzeugs weit überfällig war. Bei einer anschließenden Überprüfung entdeckten die Beamten, dass zudem kein Versicherungsschutz bestand.

Verdächtige Gegenstände im Fahrzeug

Im Auto des 45-Jährigen fanden die Polizisten mehrere Kennzeichen. Der Mann konnte weder für die Kennzeichen noch für das Fahrzeug einen Erwerbsnachweis vorlegen. Zudem stellte sich heraus, dass der Aufenthaltstitel des Mannes bereits abgelaufen ist. Die Beamten beschlagnahmten das Auto und die Fahrzeugschlüssel.

Ermittlungen laufen

Die Polizei untersucht nun mögliche Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen die Straßenverkehrsordnung. Der Mann besitzt keine Staatsangehörigkeit.