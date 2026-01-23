type here...
45-Jähriger ohne gültigen Aufenthaltstitel und Versicherungsschutz auf B17 gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

45-Jähriger ohne gültigen Aufenthaltstitel und Versicherungsschutz auf B17 gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg, B17 / FR Süden – Ein 45-jähriger Autofahrer geriet am Donnerstag (22.01.2026) auf der Bundesstraße B17 ins Visier der Polizei, als er ohne gültige Hauptuntersuchung unterwegs war.

Mängel an Fahrzeug festgestellt

Gegen 20:00 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, da die Hauptuntersuchung seines Fahrzeugs weit überfällig war. Bei einer anschließenden Überprüfung entdeckten die Beamten, dass zudem kein Versicherungsschutz bestand.

Verdächtige Gegenstände im Fahrzeug

Im Auto des 45-Jährigen fanden die Polizisten mehrere Kennzeichen. Der Mann konnte weder für die Kennzeichen noch für das Fahrzeug einen Erwerbsnachweis vorlegen. Zudem stellte sich heraus, dass der Aufenthaltstitel des Mannes bereits abgelaufen ist. Die Beamten beschlagnahmten das Auto und die Fahrzeugschlüssel.

Ermittlungen laufen

Die Polizei untersucht nun mögliche Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen die Straßenverkehrsordnung. Der Mann besitzt keine Staatsangehörigkeit.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel