31-Jähriger in Augsburg wegen Fahrens unter Drogen und ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt
31-Jähriger in Augsburg wegen Fahrens unter Drogen und ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstagabend (22.01.2026) kam es in der Innenstadt zu einer polizeilichen Kontrolle eines Autofahrers. Der 31-Jährige war gegen 21:00 Uhr auf der Riedingerstraße / Innere Uferstraße unterwegs, als ihn die Einsatzkräfte stoppten.

Fahrer wies sich mit ungültigem Führerschein aus

Der Mann zeigte sich dabei mit einem ausländischen Führerschein aus, den er nicht rechtzeitig umschreiben ließ. Neben diesem Verstoß stellten die Beamten auch drogentypische Auffälligkeiten fest, und der Mann roch nach Alkohol.

Positive Tests auf Drogen und Alkohol

Ein freiwillig durchgeführter Drogentest des Fahrers zeigte positive Ergebnisse für Cannabis und Kokain. Auch ein Atemalkoholtest ergab über 0,2 Promille. Die Polizei verbot daraufhin die Weiterfahrt, stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Ermittlungen wegen mehrerer Verkehrsverstöße

Gegen den 31-Jährigen, der die serbische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

