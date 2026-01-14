72-jähriger Autofahrer in Augsburg unter Alkoholeinfluss: Unfall und Ermittlungen eingeleitet

Augsburg – Am Dienstagabend, den 13. Januar 2026, kam es in der Innenstadt von Augsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss beteiligt war.

Unfall in der Perzheimstraße

Gegen 22:30 Uhr kollidierte der 72-Jährige in der Perzheimstraße beim Vorbeifahren mit einem geparkten Auto. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille.

Polizei ergreift Maßnahmen

Die Beamten untersagten dem Senior die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sowohl der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizei ermittelt nun gegen den 72-jährigen Deutschen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.